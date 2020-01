Manila, il bimbo senzatetto e il suo cane: la foto simbolo di un’amicizia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non ha un tetto sotto il quale trovare riparo né un letto morbido su cui riposarsi, ma ha un amico fedele che non lo abbandona mai. Un bimbo senzatetto di Manila, nelle Filippine, dorme abbracciato al suo cane, un meticcio bianco e grigio, sul marciapiede di una strada vicino alla stazione ferroviaria nel centro della città. La foto che li ritrae, scattata da un abitante del posto, Jem Villomo, e pubblicata su Facebook, è diventata presto virale. Nessuno sembra conoscere l’identità del piccolo: se abbia o meno una casa, se sia orfano, come possa sfamarsi e nutrire anche il suo amico a quattro zampe. Sui social, però, tutti concordano su una questione: è necessario aiutare il bimbo e il cane senzatetto, e farlo prima possibile. Qualcuno si è già offerto di ospitarli a casa propria, ma altri rivendicano un intervento del Dipartimento di welfare e sviluppo sociale, l’ente che dovrebbe ... Leggi la notizia su vanityfair

