Manchester United, Solskjaer: «Young all’Inter? Chiedete a lui…» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Manchester United, Solskjaer dribbla l’argomento Young in conferenza stampa: «Andrà all’Inter? Chiedete a lui…» Ashley Young sarebbe ad un passo dal trasferimento all’Inter. Una voce, quella montata nelle ultime ore, supportata dal fatto che l’esterno classe 1985 è stato nuovamente escluso dalla lista dei convocati in casa Manchester United. E a Solskjaer, in conferenza stampa, è stata rivolta precisa domanda. «Se andrà all’Inter lo dovete chiedere a lui, io sono qui per parlare dei giocatori disponibili e non di quelli che andranno via», la sua replica. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

