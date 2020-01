Maltrattamenti in famiglia: cosa sono, estremi e quando scattano per legge (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Maltrattamenti in famiglia: cosa sono, estremi e quando scattano per legge Quotidianamente, su giornali e tg sono resi noti fatti inerenti Maltrattamenti in famiglia, un reato purtroppo tra i più diffusi e che testimonia come talvolta anche l’ambiente domestico non sia tra i più sicuri o protetti. Vediamo di seguito che cosa la legge dice riguardo ai Maltrattamenti in famiglia, ovvero da che cosa sono integrati e quando ricorrono. Se ti interessa saperne di più sullo stalking condominiale, che cos’è, come si manifesta e quali sono le pene, clicca qui. Maltrattamenti in famiglia: di che reato si tratta? qual è la finalità del legislatore? Il reato di Maltrattamenti in famiglia è disciplinato e sanzionato dall’articolo 572 Codice Penale, allo specifico scopo di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica di persone che appartengono a un contesto ... Leggi la notizia su termometropolitico

