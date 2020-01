Maltempo Toscana: per l’alluvione del 2019 oltre 31 milioni di richieste totali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono ingeniti i danni in Toscana martoriata dal Maltempo nel 2019. In particolare ammonta complessivamente a oltre 31 milioni di euro il fabbisogno economico per riparare ai danni causati dalle forti piogge che il 27 e il 28 luglio del 2019 hanno colpito le province di Arezzo e Siena. E’ quanto ha chiarito il commissario per la gestione del post evento e presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso di un incontro che ha tenuto oggi pomeriggio presso il Genio civile di Arezzo. Si tratta dei quasi due milioni di euro necessari al superamento dell’emergenza e ai primi e più urgenti interventi, per i quali la Regione aveva stanziato ed utilizzato 550.000 euro. Dopo il lavoro di ricognizione dei danni il totale degli interventi relativi ai contributi di immediato sostegno alla popolazione è di 837.000 euro, mentre quello per consentire la ripresa delle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

