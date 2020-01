Maltempo, tempesta di neve in Grecia e Turchia: imbiancate le coste del Mediterraneo, Attica seppellita da accumuli abbondanti [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mentre in Italia, l’irruzione fredda dell’Epifania ha portato temperature invernali ma senza neve, il clou dell’ondata di gelo ha interessato i Balcani fino in Turchia. Molte parti della Grecia sono state coperte dalla neve negli ultimi giorni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La maggior parte del Paese ha sperimentato freddo, ghiaccio e anche pioggia, soprattutto sui settori orientali. Condizioni di tempesta anche in mare, con le stazioni meteorologiche dell’Osservatorio Nazionale di Atene che hanno registrato velocità del vento di 161km/h a Paximada e 147km/h a sud di Tinos, nella giornata di lunedì 6 gennaio. Gelo e Nebbia, l’Inverno padano: a Milano minime di -6°C, temperature ferme a -3°C in pieno giorno. Lo spettacolo della Galaverna FOTO La neve è caduta in 5 prefetture della Grecia centrale nel giorno dell’Epifania, con catene ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

