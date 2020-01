Maltempo Palermo, borgata al buio da giorni: “Danni irreparabili” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ondata di Maltempo delle scorse settimane ha lasciato al buio la borgata marinara Vergine Maria-Addaura-Arenella di Palermo, provocando “danni irreparabili” all’impianto di illuminazione della zona. Amg Energia sta conducendo un intervento “di natura eccezionale” per verificare la possibilità del ripristino di una porzione dell’illuminazione nella zona Vergine Maria-Addaura-Arenella. I vertici dell’azienda stanno vagliando la possibilità di una soluzione tampone, con l’utilizzo di risorse proprie, “la cui efficacia potrebbe essere limitata nel tempo“. Sono in corso, infatti, già da alcuni giorni verifiche tecniche per accertare se sia possibile ripristinare una parte, anche se delimitata, dell’illuminazione della borgata di Vergine Maria. Le attività su tale impianto, anche se pesantemente danneggiato dal Maltempo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

