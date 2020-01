Maggioranza si spacca su legge elettorale, nodo soglie. Leu contro lo sbarramento del 5% (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'obiettivo era presentare alla Camera un testo di riforma della legge elettorale prima del 15 gennaio, giorno in cui la Consulta si dovrebbe esprimere sul referendum leghista sul maggioritario, con la speranza di disinnescare la consultazione popolare e stoppare l'iniziativa salviniana. E l'unico modo per farlo era 'sacrificare' l'accordo complessivo all'interno della Maggioranza optando, invece, per il sistema - tra i due prescelti, entrambi proporzionali - che finora aveva raccolto piu' consensi. In sostanza, si e' scelto il 'danno minore', ovvero scontentare Leu, da sempre contraria alla soglia di sbarramento nazionale al 5%, offrendo in cambio il diritto di tribuna per i 'piccoli'. Per questo, si e' messo definitivamente da parte il modello simil spagnolo a favore del proporzionale con soglia nazionale alta. Sistema che, sin dall'avvio del confronto interno alla Maggioranza, aveva ... Leggi la notizia su ilfogliettone

