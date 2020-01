Madre surrogata vuole più soldi: coppia gay la porta in tribunale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Arriva dal Regno Unito la storia di una coppia gay che ha portato in tribunale la Madre surrogata che avevano scelto per far nascere le proprie gemelle. Quest’ultima infatti aveva preteso un pagamento ulteriore (in aggiunta alla cifra già precedentemente pattuita) a seguito di alcune complicanze sopraggiunte durante il parto. A seguito del rifiuto della coppia di pagare, la donna avrebbe dunque rifiutato di consegnare le gemelle, crescendole e registrandole all’anagrafe come figlie sue. coppia gay contro Madre surrogata Stando a quanto riportato dai tabloid britannici, la Madre surrogata contattata da Steven e Marc Winchester-Horscraft per portare avanti la gravidanza delle due gemelle avrebbe chiesto altre 3mila sterline da aggiungere al pagamento di 17mila sterline già pattuito in precedenza dai tre. Le bambine infatti sono nate premature e sono dovute rimanere per diverse ... Leggi la notizia su notizie

