‘Ma Icardi non ti vede…’: Wanda Nara sotto la doccia, la FOTO bollente infiamma il Grande Fratello Vip (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ancora una volta Wanda Nara ha dato il meglio di se sui social e il pubblico maschile ha approvato le sue grazie. Ormai i suoi scatti bollenti infiammano il web e questo postato a poche ore dal debutto del Grande Fratello Vip 4 ha fatto perdere la testa a tutti. Vediamo nei dettagli cosa ha fatto… Wanda Nara stupisce totalmente svestita sotto la lampada Wanda Nara è appena tornata dalle vacanze alle Maldive con tutta la famiglia, ma non smette di postare immagini in bikini ad alto tasso erotico. Mentre Mauro Icardi resta a Parigi per gli impegni con la propria squadra, l’argentina è volata a Roma per il Grande debutto al Grande Fratello nelle vesti di opinionista. Sui social ,però, è ancora in due pezzi con lato B in bella vista durante una doccia bollente. Poche ore fa, inoltre, dopo questo scatto che ha lasciato tutti senza parole si è immortalata sotto una lampada ... Leggi la notizia su kontrokultura

