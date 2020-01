Luigi Mario Favoloso scomparso, arriva la rivelazione della madre: “Cosa mi aveva confidato” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso continua a far parlare di sé a causa della sua presunta scomparsa. Il ragazzo è stato di recente avvistato a Milano, in treno, poi a Brera. Sono tutti molto preoccupati per lui: la sorella, che è a Milano, spera di sapere presto qualcosa da suo fratello che è un tipo che di solito non fa queste cose. Luigi Mario Favoloso, però, ha fatto perdere le sue tracce e non ha scritto niente a nessuno. Neanche a sua madre che, disperata, ha lanciato un appello a Mattino5: “Ti prego, Luigi Maria, torna a casa”. Una situazione difficile che tutti sperano si concluda quanto prima. Nella puntata di Mattino5 di mercoledì 8 gennaio, Federica Panicucci ha cercato di fare luce su questa vicenda che è diventata un vero e proprio mistero televisivo. Le opinioni si dividono: la madre di Favoloso è molto preoccupata, lo è meno Nina Moric che sostiene che Luigi Mario Favoloso sia sparito ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

