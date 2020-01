Luigi Favoloso scomparso | nuovo avvistamento | gli indizi FOTO

Luigi Favoloso scomparso - l'appello di mamma Loredana a Mattino 5 : "Torna casa" (video) : Mattino 5, in onda, stamattina, 8 gennaio 2020, con la seconda puntata del nuovo anno, ha raccolto le prime parole di Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, scomparso lo scorso 29 dicembre 2019, da Torre Del Greco. Con sé, l'imprenditore napoletano ha solo il cellulare. Documenti, passaporto, carte di credito, auto sono a casa della madre. Ecco la testimonianza della donna ai microfoni del programma mattutino condotto da Federica ...

Luigi Mario Favoloso scomparso - arriva la rivelazione della madre : “Cosa mi aveva confidato” : Luigi Mario Favoloso continua a far parlare di sé a causa della sua presunta scomparsa. Il ragazzo è stato di recente avvistato a Milano, in treno, poi a Brera. Sono tutti molto preoccupati per lui: la sorella, che è a Milano, spera di sapere presto qualcosa da suo fratello che è un tipo che di solito non fa queste cose. Luigi Mario Favoloso, però, ha fatto perdere le sue tracce e non ha scritto niente a nessuno. Neanche a sua madre che, ...

La mamma di Luigi Mario Favoloso a Storie Italiane : quella foto in treno potrebbe non essere recente : Ha deciso di lanciare un nuovo appello in tv la mamma di Luigi Mario Favoloso e ha scelto lo studio di Rai 1. La signora Loredana è stata ospite della puntata di Storie Italiane di oggi 8 gennaio 2020, per raccontare la storia di suo figlio e anche per dare un aggiornamento su quello che è successo ieri. Dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Luigi infatti, è iniziata a circolare una foto, mostrata in tv ieri a Pomeriggio 5, che ...

