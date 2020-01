Luigi Favoloso scomparso: la verità della mamma a Storie Italiane (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luigi Favoloso, parla la mamma a Storie Italiane: “Non è per visibilità” Nella tarda serata del 6 gennaio è stata lanciata la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso, il 32enne è noto per essere stato il compagno di Nina Moric e un concorrente del Grande Fratello. In questi giorni, ovviamente, le notizie si sono susseguite ed adesso la madre Loredana Fiorentino ha raccontato la sua versione dei fatti spiegando nel dettaglio come sono andate le cose. Ospite del programma di Eleonora Daniele Storie Italiane, la donna innanzitutto ha precisato: “Non si è allontanato per visibilità, non è un suo modo di fare”. La conduttrice infatti aveva chiesto se tutto ciò fosse una messinscena per interesse, ed in quel caso sarebbe anche una truffa. La madre di Favoloso invece ha assolutamente negato che il figlio si fosse allontanato per questo motivo. Storie Italiane, la ... Leggi la notizia su lanostratv

genovesergio76 : Luigi Favoloso è davvero scomparso? La segnalazione a Pomeriggio 5 - zazoomnews : Luigi Favoloso scomparso nuovo avvistamento: gli indizi [FOTO] - #Luigi #Favoloso #scomparso #nuovo - ladisansa : la scomparsa di luigi favoloso è così ridicola che nemmeno pamela prati avrebbe fatto una cosa del genere. -