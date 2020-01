Luigi Favoloso scomparso: la lettera dell’avvocato di Nina Moric (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric, scomparso da Torre del Greco durante le vacanze natalizie, sarebbe stato avvistato ieri 7 gennaio 2020. La modella ha preso le distanze dall’episodio pubblicando una lettera dell’avvocato. Luigi Favoloso è scomparso? Il concorrente del Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso, era scomparso il 29 dicembre. A dieci giorni di distanza l’ex-gieffino sarebbe stato adocchiato a Milano in zona Brera da uno spettatore di Pomeriggio Cinque, che lo ha comunicato alla trasmissione. Poco prima la D’Urso aveva mostrato una foto che ritraeva l’ex della Moric su un treno da Napoli a Milano il giorno della presunta scomparsa. La lettera dell’avvocato di Nina Moric Fin dall’inizio della vicenda la modella ha preso le distanze, pubblicando un messaggio sui suoi profili social. È del 7 gennaio la lettera ... Leggi la notizia su notizie

MonicaAosta : Luigi avrebbe raggirato delle persone : ma come si fa a farsi truffare da uno come Favoloso che abbiamo visto tutti… - harrysgoldenn : A me sta cosa di Luigi favoloso puzza un po' - Rosy26008342 : Mamma mia che PAGLIACCIATA 'sta storia della scomparsa di Luigi Favoloso ?????ma non ci credo assolutamente #pomeriggio5 -