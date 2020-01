Luigi Favoloso avvistato a Milano dopo la scomparsa: spuntano le prime segnalazioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luigi Favoloso è stato visto più volte a Milano dopo la sua scomparsa, a Pomeriggio Cinque sono arrivate molte segnalazioni sull’ex gieffino Da qualche giorno non si fa che parlare di Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric ed ex gieffino del Grande Fratello 15. Da oltre dieci giorni nessuna ha più sue notizie, l’ex gieffino stava trascorrendo le vacanze di Natale dalla sua famiglia in Campania, ma è improvvismaente scomparso. La madre non riesce a rintracciarlo dal 29 dicembre, giorno in cui è uscito e non è più tornato. Luigi Favoloso non ha portato con sé né carte di credito né documenti, ha preso però il passaporto e il suo telefono anche se lo tiene spento. L’ex fidanzata Nina Moric è convinta che sia scomparso di proposito per far preoccupare la gente che lo ama. A quanto pare i due avevano litigato pesantemente di recente, per questo lui è andato dalla sua ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

