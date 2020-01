Lucas Peracchi hot: "Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luana Rosato Lucas Peracchi conferma a Pomeriggio Cinque di essersi lasciato scappare qualche dichiarazione in più sulla sua vita privata con Mercedesz Henger La storia tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger procede a gonfie vele e alcune dichiarazioni riguardo la loro vita privata hanno infiammato il salotto di Pomeriggio Cinque. La coppia, che è stata al centro delle polemiche per le accuse che Eva Henger ha rivolto a Lucas, riguardanti alcuni suoi presunti atteggiamenti violenti nei confronti della figlia, pare abbia brillantemente superato quel periodo burrascoso e abbia deciso di guardare avanti. I rapporti incrinati di Mercedesz con la madre, anzi, pare abbiano rafforzato ancora di più il legame con Peracchi che, ad oggi, sembra essere la persona più importante nella vita della giovane Henger. Se in passato la loro relazione è stata costellata da alti e bassi che i due ... Leggi la notizia su ilgiornale

Italia_Notizie : Lucas Peracchi hot: 'Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento' - pomeriggio5 : Cosa hanno fatto fino allo sfinimento durante le vacanze Mercedesz e Lucas? Mangiato ovviamente! #pomeriggio5… - HeyThreshold : Premesso che è uno spigolo ignorante io Lucas Peracchi lo monterei e smonterei all'infinito! #Pomeriggio5 -