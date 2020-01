Lotteria Italia, tre premi nello stesso paesino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Redazione Si tratta di tre biglietti da 20mila euro l'uno. Farebbero parte dello stesso blocchetto Non c'è due senza tre. Ma quando si tratta di fortuna sembra un po' difficile, se non statisticamente quasi impossibile, che bussi per ben tre volte quasi consecutive alla stessa porta. E invece è esattamente quello che è accaduto a Ferno (Varese), piccolo comune di poco più di 6mila abitanti, che si è aggiudicato ben tre premi minori della Lotteria Italia, finendo col diventare quasi un giallo nazionale. Eh sì, perché proprio Ferno, appunto, si è aggiudicato tre premi da 20mila euro ciascuno, su 6,7 milioni di biglietti venduti in tutta Italia, su 180 premi minori in tutto, di cui 29 venduti in Lombardia. A Ferno, infatti, sono stati venduti tre biglietti che differiscono solo delle ultime due cifre e che dunque, presumibilmente, sono stati staccati dallo stesso blocchetto. ... Leggi la notizia su ilgiornale

