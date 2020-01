Lotteria Italia, il giallo su quei tre biglietti vincenti. Ecco dove sono stati venduti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La notizia è stata diffusa da Il Messaggero ed è già diventata virale. Si apre un vero e proprio giallo sul caso dei tre premi di terza categoria della Lotteria Italia, da 20mila euro l’uno, vinti a Ferno, in provincia di Varese, dai titolari di tre biglietti con matrici dai numeri quasi consecutivi: P474343, P474346, P474348. sono stati più di 6,7 i milioni di biglietti venduti complessivamente. Si stima che in provincia di Varese siano stati acquistati 83.220 biglietti e che i premi di terza categoria siano circa 200: Ferno e altri tre nella medesima provincia, ovvero uno venduto nel capoluogo, uno a Somma Lombardo, uno a Gallarate sono stati davvero un bel colpo di ‘fortuna’. Nelle ultime ore si discute sia l’identità del vincitore, ma non solo. I presunti vincitori fanno capo a matrici di biglietti vincenti troppo vicine. Il caso ha dell’incredibile. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

