Lotteria Italia, il “caso Ferno” si tinge di giallo: 3 premi nello stesso paese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mariagiulia Porrello Tre biglietti quasi consecutivi hanno portato fortuna alla cittadina del Varesotto: può capitare solo in 1 caso su 2,6 miliardi di miliardi. Il Codacons vuole chiarezza e ha presentato istanza ai Monopoli di Stato e alla Guardia di Finanza affinché venga sospesa l’assegnazione dei premi e si facciano le dovute verifiche Quante probabilità ci sono che tre premi di terza categoria da 20mila euro l’uno della Lotteria Italia vengano assegnati tutti nella medesima città grazie a biglietti quasi consecutivi? Poche, pochissime. E il Codacons a questo punto vuole vederci chiaro. Il fortunato comune in questione è Ferno, in provincia di Varese, dove abitano poco meno di 7000 persone. Nel mirino dell’associazione che tutela i consumatori ci sono tre biglietti che con ogni probabilità sono stati staccati dallo stesso blocchetto dato che sono contrassegnati da ... Leggi la notizia su ilgiornale

