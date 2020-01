Lotteria Italia, i tre biglietti di Ferno. Ecco cosa è accaduto nel paese in provincia di Varese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Casualità o pastetta? A 24 ore dal sorteggio fortunato della Lotteria Italia non si ferma la curiosità attorno al post di Selvaggia Lucarelli. La giornalista de Ilfattoquotidiano ha scoperto che tra i 180 biglietti di terza categoria, quelli da 20mila euro, erano stati estratti tre biglietti acquistati a Ferno (Varese), tutti e tre con serie P 4743: il primo con finale 43 (P474343), il secondo 46 (P474346), il terzo 48 (P474348). Praticamente tre tagliandi tutti attaccati, e venduti, dallo stesso blocchetto. “Riguardo i biglietti estratti della Lotteria Italia permetto di segnalare la stranezza di tre premi estratti da 20 000 euro nello stesso blocchetto a Ferno (che può essere anche Malpensa). Credo che su 6 milioni di biglietti venduti sia statisticamente impossibile. (salvo coincidenze epiche) Spiegazioni?”, ha scritto ironicamente la Lucarelli. Tanti i commenti sotto il post, come ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Riguardo i biglietti estratti della Lotteria Italia permetto di segnalare la stranezza di tre premi estratti da 20… - Corriere : Lotteria, lo strano caso di Ferno: tre biglietti vincenti nel comune con 7 mila abit... - GiovanniTamburi : @leggoit Sapete dove è andata la vincita di oltre 100 ml di euro? In provincia di Varese o Milano. Ma guarda un po'… -