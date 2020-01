LIVE Sport, le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Yule vince lo slalom di Madonna di Campiglio, Serbia di volley è fuori da Tokyo 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 22.10 TENNIS – Si sono completati gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Doha. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI 21.55 BASKET – Venezia è stata sconfitta da Oldenburg nell’EuroCup. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 21.45 SCI ALPINO – Daniel Yule ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Lo svizzero si è imposto in questa grande classica del Circo Bianco e ha trionfato sul Canalone Miramonti per la seconda volta consecutiva, battendo il norvegese Henrik Kristoffersen di 15 centesimi. Lo scandinavo è balzato in testa alla classifica di specialità con due punti di vantaggio sul francese Clemente Noel che oggi ha completato il podio mentre l’altro transalpino Alexis Pinturault (oggi quinto) è ... Leggi la notizia su oasport

