LIVE Sport, le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Yule vince lo slalom di Campiglio, disastro italiane nell’Europa del basket (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di Sport e buonanotte a tutti. Appuntamento a domani con la nostra DIRETTONA. 23.00 VOLLEY – Francia-Slovenia e Bulgaria-Germania saranno le semifinali del preolimpico europeo maschile. I transalpini hanno perso per 3-2 contro l’Olanda ma si sono qualificati, la Serbia è stata eliminata: Campioni d’Europa fuori da Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 22.50 BASKET – Brindidi è stata sconfitta da Digione in Champions League, ai pugliesi non è riuscita la rimonta contro i francesi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 22.40 BASKET – Magnifica impresa di Schio nell’Eurolega femminile, le venete hanno sconfitto la corazzata Kursk! Successo anche per Venezia. CLICCA QUI PER LA ... Leggi la notizia su oasport

