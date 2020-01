LIVE Sport, le news dell’8 gennaio in DIRETTA: la Serbia di volley è fuori da Tokyo 2020, presentata la Parigi-Nizza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 21.25 volley – La Francia ha vinto il primo set contro l’Olanda al preolimpico maschile e si è qualificata alle semifinali. La Serbia è eliminata, i Campioni d’Europa sono fuori da Tokyo 2020! 21.20 volley – Si è giocata la seconda giornata del preolimpico europeo femminile. Germania e Olanda battono Belgio e Bulgaria (3-1 e 3-0) ipotecando la qualificazione alle semifinali, la Turchia si rialza e sconfigge la Croazia per 3-1. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 21.00 AFRICA ECO RACE – Il norvegese Ullevalsetter ha vinto la seconda tappa e ha così superato Alessandro Botturi in classifica generale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 20.40 CICLISMO – Oggi è stata presentata la Parigi-Nizza, prima corsa a tappe World Tour in Europa. CLICCA QUI ... Leggi la notizia su oasport

