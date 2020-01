LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Yule in testa nello slalom di Campiglio, Vinatzer lotta per il podio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 18.50 SCI ALPINO – Lo svizzero Daniel Yule è al comando dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio. L’elvetico ha 19 centesimi di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen e 40 sullo svedese Andre Myher. L’azzurro Alex Vinatzer è undicesimo a mezzo secondo dal podio. Più indietro Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger e Stefano Gross. 18.05 CALCIO – Paolo Dal Pino eletto Presidente della Lega Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 17.55 Le Olimpiadi Giovanili 2022 sono state assegnate a Dakar (Senegal). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 17.35 SCI DI FONDO – Il norvegese Johannes Klaebo salta la sprint di Dresda per un’influenza. Occasione d’oro per Federico Pellegrino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

