LIVE Sport | Atp Cup | Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA | Spagna e Serbia ai quarti

Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 8.30 Dakar – Partiti Fernando Alonso con Marc Coma a bordo della Toyota Hilux. Il duo iberico ieri ha concluso in quinta posizione e si parzialmente riscattato dalla disastrosa seconda tappa, tra le auto, avendo rimediato un ritardo di più di due ore e mezza per la rottura della sopensione della ruota anteriore. Alonso, con la solita determinazione, non ha mollato e oggi sarà interessante verificare ciò di cui sarà capace. 8.25 Dakar – I primi a partire saranno i motociclisti con lo statunitense Ricky Brabec a caccia di un nuovo successo per allungare in classifica generale sui più immediati inseguitori Kevin Benavides e Matthias Walkner, poi toccherà ai quad in cui il cileno Ignacio Casale può già permettersi di gestire un margine molto importante su tutti gli altri.

