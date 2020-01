LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Spagna e Serbia ai quarti nell’ATP Cup, Alonso 8° dopo 100 km nella Dakar (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 9.15 Dakar – Fernando Alonso è passato al rilevamento del km 108 ed è ottavo a 8’00” dal francese della Mini Peterhansel tra le auto. E’ cambiata infatti la classifica, con il 13 volte campione della Dakar che precede di 8″ Terranova (Mini) e di 1’24” la Toyota di Al Rajhi. Quarto il campione in carica Al-Attiyah (Toyota) a 1’27” a precedere il leader della classifica generale Carlos Sainz (Mini) a 3’25”. 9.06 TENNIS – Disputati i primi tre incontri di ottavi di finale al WTA di Brisbane. Vanno avanti Madison Keys, Danielle Collins e Alison Riske in una giornata tutta americana. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.03 Dakar – Tra le auto, primi arrivi al km 108: comanda la Toyota di Al-Attiyah: il ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - zazoomnews : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA - #Sport #Dakar #dell’8 #gennaio #DIRETTA - OA_Sport : LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Spagna e Serbia ai quarti nell’ATP Cup, Alonso prot… -