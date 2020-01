LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: la Serbia del volley quasi fuori da Tokyo! Alonso 13° nella Dakar (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 17.10 volley – La Bulgaria ha sconfitto la Serbia per 3-2 al preolimpico di Berlino: i Verdi volano in semifinale, i Campioni d’Europa sono quasi fuori da Tokyo 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 16.05 Dakar – Lo statunitense Guthrie (Red Bull) ha vinto la quarta tappa tra gli SSV battendo il polacco Domzala (Domzala) di appena 19 secondi, terzo l’altro statunitense Jones a 1’14”. Il cileno Lopez era in testa fino all’ultimo intermedio ma poi ha perso tantissimo nell’ultimo tratto e ha chiuso a 11’09”. Lo spagnolo Hinojo Lopez è in testa alla classifica generale con 3’01” su Lopez e 4’34” sullo statunitense Currie. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 15.50 TENNIS – Si sono definiti i ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - Fontanella64 : RT @LuigiBrugnaro: Già 1.619 i bambini iscritti a 6sport e 6sport+1: progetto sperimentato a #Venezia e esteso poi alla @Cmvenezia. Noi ci… - GifGifuni : RT @allgoalsnapoli: Il Napoli è vicino ai primi acquisti di gennaio, se ne parla nell'appuntamento radiofonico di Marte Sport Live. Di segu… -