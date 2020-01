LIVE Serbia-Bulgaria, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA. Tensione ed equilibrio: la squadra di Prandi avanti 11-9 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Muroooooooooooo Petriiiiiiiiiiiic 15-19 Vincente l’attacco di Petric da zona 4 ma i bulgari se la prendono con l’odeon della Tv che intralcia la loro difesa. Prandi infuriato e ammonito! 14-19 Murooooooooooooo Yosifoooooooov ancora su Atanasijevic. Non si passa con il muro bulgaro 14-18 Aceeeeeeeeeeee Seganooooov con palla corta 14-17 Primo tempo Yosifov 14-16 Che azione!!! La chiude Atanasijevic da zona 4 13-16 Primo tempo di Grozdanov che si spegne nell’ultimo metro di campo 13-15 Primo tempo di Lisinac 12-15 Mano out di Sokolov da seconda linea 12-14 Muroooooooooo Grozdanooooooooov su un Atanasijevic ancora in difficoltà 12-13 Aceeeeeeeeeeeee Skrimoooooooooov 12-12 Muroooooooo Grozdanoooooov su Kovacevic 12-11 Ancora il tocco di Kovacevic da zona 4 e sorpasso Serbia! 11-11 La pipe di Petric! 10-11 Tocco vincente ... Leggi la notizia su oasport

