LIVE Serbia-Bulgaria 2-3 | Preolimpico volley 2020 in DIRETTA I bulgari vincono al tie

13-15 Vince la bulgaria! La Serbia perde anche l'ultima flebile speranza di qualificazione. La squadra di Prandi con il tocco di Penchev a chiudere una lunga azione si aggiudica il match 3-2 e vola in semifinale con 7 punti all'attivo e tre vittorie nel girone 13-14 Vincente Stankovic da zona 2 12-14 Penchev da zona 4 regala il match ball ai bulgari 12-13 Errore al servizio bulgaria 11-13 Ancora aceeeeeeeeee Pencheeeeeeeeeev 11-12 Muro!!! Penchev regala il primo vantaggio del tie break alla bulgaria 11-11 Ace bulgaria!!! 11-10 La diagonale di Penchev da zona 4 11-9 Vincente Stankovic da zona 4 10-9 Mano out Penchev da posto 4 10-8 Mano out Petric 9-8 Errore al servizio Serbia 9-7 Errore al servizio bulgaria 8-7 Muro di Penchev su Luburic 8-6 Il primo tempo di Gotsev 8-5 Il pallonetto di Petric da zona 4 7-5 Mano out Penchev da

