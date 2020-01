LIVE Serbia-Bulgaria 1-1, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA. Inferno e ritorno per i campioni d’Europa che pareggiano: 26-24 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36: Meno fallosa in ricezione, più efficace con Atanasijevic da seconda linea, la Serbia ha dimostrato grande carattere ed ha risollevato una situazione che sul 19-21 sembrava compromessa. Fondamentali anche i primi tempi di Podrascanin nel momento più importante del set 26-24 Lo chiude Kovacevic con un…. palleggio spinto sulle mani del muro avversario. La Serbia ha visto l’abisso e adesso è tornata quantomeno a galla. 1-1: emozioni forti 25-24 Vincente Atanasijevic da seconda linea 24-24 Millimetrico mano out di Sokolov da seconda linea 24-23 Errore al servizio Bulgaria 23-23 Mano out di Skrimov da zona 4 con il muro a uno 23-22 Primo tempo Podrascanin!!! 22-22 Primo tempo di Podrascanin 21-22 Muroooooooooooooo Skrimoooooooooooooov su Atanasijevic 21-21 Aceeeeeeeeeeeeee Yosifoooooooooov 21-20 Errore al servizio Serbia 21-19 ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - E' spareggio per la semifinale del Torneo di Qualificazione Olimpica tra Serbia (che deve vincere a… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 8 gennaio in DIRETTA: Argentina ai quarti Anderson elimina la Francia. Ok Spagna e Serbia -… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 8 gennaio in DIRETTA: Argentina ai quarti Francia-Sudafrica 1-0 Georgia-Uruguay 1-0. Ok Spagna e… -