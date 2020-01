LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: Vinatzer, Gross e Moelgg, caccia al podio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom Madonna di Campiglio crocevia importante per Pinturault e Kristoffersen – Vinatzer e l’Italia cercano conferme sulla 3-Tre – Programma, orari e tv della gara – Tutti gli azzurri al via – I precedenti dell’Italia sul Canalone Miramonti Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020. Signore e signori, va in scena lo spettacolo della 3-Tre, una delle piste più belle, iconiche e spettacolari dell’intero panorama del Circo Bianco. Dalle ore 17.45 si inizierà a fare sul serio con la prima manche, mentre alle ore 20.45 si andrà a decidere il podio di una delle gare più attese dell’anno. Chi sarà, dunque, a splendere sotto la luce dei riflettori del “Canalone Miramonti”? ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Live Slalom Madonna di Campiglio 2020: orario d’inizio tv streaming pettorali di partenza -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: magnifico Alex Vinatzer è sul podio! - #alpino #Slalom #Zagabria… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: magnifico Alex Vinatzer è sul podio! - #alpino #Slalom #Zagabria… -