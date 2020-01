LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: Vinatzer cerca la rimonta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Questi i podi delle ultime edizioni dello Slalom di Madonna di Campiglio: 2012/2013 SL 18/12/2012 M. Hirscher (AUT) F. Neureuther (GER) N. Yuasa (JPN) 2014/2015 SL 22/12/2014 F. Neureuther (GER) F. Dopfer (GER) J. Byggmark (SWE) 2015/2016 SL 22/12/2015 H. Kristoffersen (NOR) M. Hirscher (AUT) M. Schwarz (AUT) 2016/2017 SL 22/12/2016 H. Kristoffersen (NOR) M. Hirscher (AUT) S. Gross (ITA) 2017/2018 SL 22/12/2017 M. Hirscher (AUT) L. Aerni (SUI) H. Kristoffersen (NOR) 2018/2019 SL 22/12/2018 D. Yule (SUI) M. Schwarz (AUT) M. Matt (AUT) 20.25 Sono sei gli italiani qualificati per la seconda manche, nessuna altra Nazionale ha fatto meglio: 11° Vinatzer, 16° Moelgg, 18° Razzoli, 21° Maurberger, 25° Gross, 26° Tonetti. 20.22 Sarà una seconda manche incertissima, se consideriamo che i primi 13 atleti sono racchiusi in meno di un secondo. Con ... Leggi la notizia su oasport

