LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: Vinatzer a 0.55 dal podio, guida Yule (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 18.29 Il 40enne francese Lizeroux è 23° a 1″88. Ora due atleti interessanti, lo sloveno Kranjec e, soprattutto, il belga Marchant, reduce dal quinto posto di Zagabria. 18.28 L'austriaco Digruber è 23° a 1″90, a rischio qualificazione. 18.26 Si conferma in grande crescita il tedesco Strasser ed è 11° a 0.98, 3 centesimi dietro Vinatzer che ora è decimo. Ma la classifica è cortissima, può succedere di tutto. La seconda manche premierà chi avrà il coraggio di osare. 18.25 RINASCE IL RUSSO KHOROSHILOV! E' quarto a 0.42 a quasi 36 anni! Sorpresa assurda! 18.23 Il croato Kolega è 20° a 1″75. Gross inizia a respirare. 18.22 Inforcata per l'emergente svedese Jakobsen. 18.19 Sono scesi i primi 22. Lo svizzero Yule è in testa con 0.19 su Kristoffersen, 0.40 su Myhrer, 0.53 su ...

