LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: iniziata la gara! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 17.52 CHE SCOPPOLA PER NOEL! Irriconoscibile sul muro, è ultimo a 8 decimi da Yule! Incredibile controprestazione per il francese. Vediamo ora il connazionale Pinturault, che si gioca la Coppa del Mondo generale. 17.50 SORPRESA PAZZESCA! Yule si esalta da metà tracciato in più e vola in testa con 19 centesimi su Kristoffersen! Lo svizzero è rinato proprio sulla pista dove vinse nel dicembre 2018! Ora Noel e Pinturault, la Francia vuole conquistare Campiglio. 17.48 Ottima manche di Myhrer che recupera nel finale ed è secondo a soli 21 centesimi da Kristoffersen. Ora lo svizzero Yule, che vinse nella passata edizione a Madonna di Campiglio. 17.47 Kristoffersen torna a ruggire e rifila 37 centesimi a Zenhaeusern. Un’ottima prova, ma basterà per chiudere la manche al comando? Qualche piccola imperfezione si è ... Leggi la notizia su oasport

