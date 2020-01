LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: 9° Vinatzer, Yule davanti a Kristoffersen (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 18.13 Lo sloveno Hadalin è 13° a 1″33. Vinatzer si trova a 55 centesimi dal podio: si può assolutamente fare! 18.11 Vinatzer fa sognare per i primi due intermedi. Stesso tempo di Yule al primo, 0.05 di ritardo al secondo. Poi gratta troppo sul muro e chiude nono a 0.95. Ha perso un po’ troppo, ma è comunque piaciuto l’atteggiamento: questo ragazzo scia davvero bene. E occhio a lui nella seconda… 18.10 Partito Vinatzer! 18.07 Fuori il francese Muffat-Jeandet, che ha inforcato. Ora pausa tecnica, dopodiché partirà Alex Vinatzer con il n.17. 18.07 Dopo i primi 15 è in testa lo svizzero Yule, vincitore dell’ultima edizione a Madonna di Campiglio, con 19 centesimi su Kristoffersen e 40 su Myhrer. 7° Noel a 0.80, 8° Pinturault a 0.91, 11° Moelgg a 1″23, 12° Gross a 1″54. 18.06 ... Leggi la notizia su oasport

