LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: le V Nere senza paura nella bolgia della Stark Arena (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Partizan Belgrado-Virtus Bologna – Così Brescia-Promitheas ieri Buonasera, e un benvenuto ai lettori di OA Sport alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Top 16 di EuroCup per quel che riguarda la Virtus Bologna, che va nella tana del Partizan Belgrado. La Stark Arena, una delle arene più calde d’Europa, si prepara a ospitare uno scontro che sulla cartina del basket continentale manca dall’8 gennaio 2003: 17 anni esatti, per una strana coincidenza, da quell’ultima partita all’allora PalaMalaguti (oggi Unipol Arena) di Casalecchio di Reno, in Eurolega, in cui le V Nere vinsero per 81-64. Quello di stasera è un vero e proprio ritorno a casa per Sasha Djordjevic, per otto anni al Partizan e protagonista della storica vittoria dell’allora Coppa dei Campioni nel 1992, con 23 punti suoi ... Leggi la notizia su oasport

