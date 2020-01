LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: 47-30, i serbi volano via con percentuali da tre e intensità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-30 2/3 Gordic. Fallo di Teodosic sulla tripla tentata da Gordic, dunque tre liberi. 47-30 Anche Gordic da tre. 44-30 Gaines raccoglie dalla spazzatura un pallone vagante e appoggia a canestro. 44-28 Velickovic da tre punti, vola il Partizan. 41-28 1/2 Gaines. Secondo fallo in un amen per Mosley, stavolta in lunetta ci va Gaines. Rientra Velickovic e anche Rashawn Thomas, ex Sassari. 41-27 Alley oop Gordic-Mosley, un’autentica fucilata quella del bosniaco, presa chissà come dal suo compagno. 39-27 2/2 Teodosic. Cerca la penetrazione Teodosic, Mosley non si accorge subito delle sue intenzioni, è costretto al fallo che lo manda in lunetta. Trinchieri, però, chiama all’istante time out. 39-25 2/2 Gordic. Markovic stoppa Gordic, ma prende un po’ di mano: gli arbitri ravvisano il fallo e i due liberi. 37-25 A segno in modo ... Leggi la notizia su oasport

