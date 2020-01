LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: 26-23, serbi avanti dopo un primo quarto di elevata qualità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Partizan: Walden 9; Virtus: Gaines 6 Finisce così un godibilissimo primo quarto, con il Partizan avanti di tre punti. 26-23 1/2 Hunter. Pajola riesce a evitare il raddoppio della difesa di casa, trova una gran palla per Hunter che subisce il fallo di Redding che lo manda in lunetta. 26-22 2/2 Gordic. 11″8 per l’azione Virtussina. Prova a partire in penetrazione Gordic, lo ferma Hunter: liberi. 24-22 GAINES! Ancora da tre, reazione della Virtus! 24-19 Splendida finta di Pajola per Hunter! Ultimo minuto del quarto. 24-17 1/2 Mosley. Mosley cerca di andare al ferro DIRETTAmente dalla rimessa,Baldi Rossi prova a stopparlo, ma spende il fallo che vale due tiri liberi a 1’30” dalla prima sirena. In campo anche l’ex Roma Gordic (e proprio a Roma andranno le V nere domenica). 23-17 Anche Paige si ... Leggi la notizia su oasport

