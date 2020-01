LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: 12-11, subito gran battaglia alla Stark Arena (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-14 Palla vagante raccolta da Walden che serve Redding, che segna da tre metri sulla linea di fondo 12-14 TEODOSIC! Dall’angolo, è nuovo sorpasso Virtus! 12-11 Ricci dalla media! 12-9 gran circolazione del Partizan, Walden fa volare lontano Weems e poi spara la tripla 9-9 Arriva il pari di Teodosic dai sei metri! 9-7 Ancora Velickovic a far soffrire tantissimo Ricci 7-7 Tripla di Walden 4-7 TEODOSIC PER GAMBLE! Parte anche il suo show! 4-5 grandissima palla, come al solito, di Markovic per Gamble che schiaccia il primo vantaggio bolognese! 4-3 Tripla di Ricci! Si sblocca dopo quasi due minuti Bologna 4-0 Ancora Velickovic a prendere il controllo della situazione dal post basso 2-0 Primi due punti realizzati da Velickovic, uno dei più esperti del Partizan, del quale è anche capitano Palla a due vinta dalla Virtus 20:01 E in ... Leggi la notizia su oasport

