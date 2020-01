LIVE Oldenburg-Venezia 54-43, EuroCup 2020 in DIRETTA: Mahalbasic fa male, -11 all’intervallo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-43 Canestro di Moore allo scadere e primo tempo che si chiude con Venezia sotto di 11 punti. 52-43 Tecnico a Chappell e libero per i tedeschi. 51-43 Due punti per Watt. 51-41 Canestro di Mahalbasic. 49-41 Filloy ruba palla e va a canestro. 49-39 Hobbs riporta a +10 Oldenburg. 47-39 Ancora due punti di Filloy. 47-37 Risponde Hobbs dalla distanza. 44-37 Tripla di Filloy. 44-34 Gioco da tre di Poulding e Oldenburg scappa via sul +10. 41-34 Ancora una palla persa dalla Reyer e ancora canestro Mahalbasic. 39-34 Canestro Oldenburg. 37-34 Tripla di Chappell per far tornare sotto Venezia. 37-31 Gancio di Mahalbasic. 35-31 Tripla di Hobbs e tedeschi che allungano nuovamente. 32-31 Botta e risposta tra Filloy e Amaize e Oldenburg ancora a +1. 30-29 Oldenburg torna avanti con un canestro da due. 28-29 Canestro di Vidmar e vantaggio ospite. 28-27 ... Leggi la notizia su oasport

REYER1872 : #GameDay ???? ????? Ragazze impegnate alle 19.30 al Taliercio vs @cukurovabasket ???? ?? Ragazzi in Germania, ad Olden… -