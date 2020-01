LIVE Darussafaka-Trento 8-12, EuroCup 2020 in DIRETTA: ottima partenza per i dolomitici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 2/2 di Blackmon ai liberi. 16-17 1/2 di Demir ai liberi. 15-17 Due punti per Browne. 13-17 Mian risponde a tono. 13-14 Bomba di Demir, -1 Darussafaka. 10-14 Canestro e fallo di Agva che, però, sbaglia il libero. 8-14 Kelly ristabilisce il +6 Trento. Molto bene per ora i dolomitici, l’unico che sta faticando un po’ è Gentile (0/3 dal campo per lui al momento). 8-12 Due punti per Colson 6-12 Craft dall’arco. +6 Trento. 6-9 Agva su assist di Colson. 4-9 Canestro da due per Pascolo. 4-7 Blackmon segna la prima tripla della partita su assist di Craft. 4-4 Colson con un canestro da due. 2-4 Due punti per Craft. 2-2 Browne segna i primi due punti per i turchi. 0-2 Primo canestro della partita per Trento, lo firma Kelly. 18.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Darussafaka-Trento di OA Sport. La partita inizierà tra ... Leggi la notizia su oasport

