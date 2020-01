LIVE Darussafaka-Trento 36-30, EuroCup 2020 in DIRETTA: turchi avanti dopo i primi 20 minuti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-30 Incredibile finale di periodo. Gentile ruba palla a 1″ dalla fine e subisce fallo. Colson si prende un tecnico e Trento ha disposizione ben quattro liberi, uno per Blackmon e tre per Gentile, con cui riesce a tornare a -6 proprio prima della fine del tempo. 36-26 Trento ritrova il canestro con una bomba di Kelly. 36-23 1/2 ai liberi di Ozdemiroglu. 35-23 Agva ruba il pallone a King e Browne segna il canestro del +12. Parziale di 19-4 in favore dei turchi al momento. 33-23 Bomba di Agva, +10 Darussafaka. 30-23 Agva con un canestro da sotto. 28-23 Due punti per Craft. 28-21 Ancora Jones, Trento non riesce a limitare l’offensiva avversaria. 26-21 Jones prende il rimbalzo offensivo e segna due punti 24-21 Due liberi di Kelly fanno respirare Trento. 24-19 Ancora Guler, Trento in grande difficoltà ora. 22-19 Bomba di Guler, ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Darussafaka-Trento 16-19 EuroCup 2020 in DIRETTA: dolomitici avanti dopo il primo quarto - #Darussafaka-Trent… - zazoomblog : LIVE Darussafaka-Trento 26-21 EuroCup 2020 in DIRETTA: dolomitici in difficoltà in apertura di secondo quarto -… - OA_Sport : LIVE Darussafaka-Trento, EuroCup 2020 in DIRETTA: trasferta turca per i dolomitici -