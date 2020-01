LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso lotta per la top20: “Ultimi 150 km infernali” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA AUTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO LA CRONACA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CRONACA DI CAMION, QUAD, SSV LA CLASSIFICA DI CAMION, QUAD, SSV LE DICHIARAZIONI DI CARLOS SAINZ LE DICHIARAZIONI DI Fernando Alonso Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani per la quinta tappa della Dakar. 16.05 Lo statunitense Guthrie (Red Bull) ha vinto la quarta tappa tra gli SSV battendo il polacco Domzala (Domzala) di appena 19 secondi, terzo l’altro statunitense Jones a 1’14”. Il cileno Lopez era in testa fino all’ultimo intermedio ma poi ha perso tantissimo nell’ultimo tratto e ha chiuso a 11’09”. Lo spagnolo Hinojo Lopez è in testa alla classifica generale con 3’01” su Lopez e 4’34” sullo statunitense Currie. 15.50 I ... Leggi la notizia su oasport

