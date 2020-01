LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: Alonso 8° dopo 55 km, Brabec comanda tra le moto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.33: Per quanto concerne le auto, dopo 55 km, il migliore è il saudita della Toyota Al Rajhi con 10″ di vantaggio sull’argentino Terranova (Mini) e 17″ sul francese, 13 volte vincitore della Dakar, Peterhansel (Mini). In quarta piazza il campione in carica Al-Attiyah (+19″) a precedere Sainz (Mini) a 1’19”. Fernando Alonso è ottavo al momento con la sua Toyota Hilux a 2’24” dal vertice. 8.30: Al rilevamento dei 108 km, tra le moto, in testa lo statunitense Brabec (Honda) con appena 4″ di vantaggio sull’argentino Benavides (Honda) e 28″ sulla KTM dell’australiano Price. In grande difficoltà il pilota della Yamaha Xavier de Soultrait che, dopo poco più di 100 km di speciale, è già a 25′ dalla vetta. Indubbiamente l’infortunio rimediato ieri al polso sta ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Spagna e Serbia ai quarti nell’ATP Cup, Alonso prot… - dakarbot : RT @zazoomnews: LIVE Dakar 2020 quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso per risalire la classifica Al-Attiyah penalizzato di 3' - #Dakar… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso per risalire la classifica Al-Attiyah penalizzato di 3' -… -