LIVE Brindisi-Digione, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Brindisi-Digione, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming– basket, Cremona – Brindisi 93-89: i lombardi buttano 21 punti di vantaggio, ma vincono comunque grazie a Ruzzier– basket, Champions League 2019-2020: Brindisi non vince in trasferta, Bonn si impone 101-93 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Happy Casa Brindisi e JDA Dijon, match valido per la decima giornata del gruppo D di Champions League di basket maschile. I pugliesi provano a rilanciarsi in classifica per qualificarsi al prossimo turno della competizione europea: sulla propria strada, il Digione. L'Happy Casa Brindisi proverà a vendicare la sconfitta dell'andata maturata al Palais des Sports de Dijon per 95-75. Al PalaPentassuglia, gli uomini di Francesco Vitucci proveranno a tornare alla vittoria in Europa che ...

