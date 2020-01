LIVE Brindisi-Digione 88-93, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i pugliesi rimontano ma non basta! I francesi vincono ancora (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO QUARTO 88-93 Non c’è più tempo! Nonostante la rimonta di Brindisi, Digione espugna il PalaPentassuglia! 88-93 1/2 di Sulaimon: 3″ alla fine. 88-92 Stone! Ci credono i pugliesi! 86-92 Timeout Brindisi! 86-92 Leloup fa 2/2 in lunetta. 86-90 Brown sbaglia il tiro libero! 86-90 Brown non sbaglia: -4 ma tempo che scorre! 84-90 Holston più veloce a ferro. 84-88 BROWN SOTTO CANESTRO! -4 Brindisi! 82-88 Stone in acrobazia: -2′. 80-88 Holston da due: torna a fare punti Digione. 80-86 TIMEOUT IGIONE! Francesi in difficoltà. 80-86 BANKS! DUE IN SERIE! -6 Brindisi! 76-86 SOLOMON DA TRE! -10! 76-83 Banks lascia sul posto Sulaimon: ancora -7. 74-83 Sulaimon da applausi in area. 74-81 THOMPSON DA TRE! -77 Brindisi! 71-81 Sulaimon fa 1/2 dalla lunetta. 71-80 Timeout Brindisi. 71-80 Sulaimon in area! -9 Brindisi. 71-78 Brown ... Leggi la notizia su oasport

