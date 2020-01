LIVE Brindisi-Digione 58-71, Champions League basket 2020 in DIRETTA: ultimo quarto di fuoco al PalaPentassuglia! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO quarto quarto 21.51 Brindisi lotta ma non abbastanza: la fase difensiva è deficitaria e nonostante gli strappi di Thompson, la poca precisione, colpisce. ultimo quarto da vivere in Puglia! FINE TERZO quarto 58-71 Julien dall’arco! Non ci voleva…a poco dalla sirena. 58-68 THOMPSON! PER POCO DA TRE! 56-68 Sutton non sbaglia sotto canestro! 54-68 2/2 di Solomon in lunetta. 54-66 Timeout ospite. 54-66 Thompson servito da Banks e schiaccia! -12 Brindisi! 52-66 Primo canestro di Gaspardo del match. 50-66 Ancora Banks, freddo dalla lunetta, 49-66 Banks arriva a canestro. 47-66 Solomon! +19 ospite: parziale incredibile in Puglia. 47-64 Sulaimon non sbaglia nemmeno in lunetta. 47-63 Timeout Brindisi. 47-63 Ancora Sulaimon! Incredibile l’attacco francese di quest’oggi. 47-61 KULVIETIS DA TRE! Brindisi non riesce a ... Leggi la notizia su oasport

veneziaunica : Si alza il sipario, Pronti per il Concerto di Capodanno del @teatrolafenice??? Uniamoci al lungo live… - zazoomnews : LIVE Brindisi-Digione 37-47 Champions League basket 2020 in DIRETTA: +10 dei francesi all’intervallo! - #Brindisi-… - zazoomnews : LIVE Brindisi-Digione 0-0 Champions League basket 2020 in DIRETTA: si parte al PalaPentassuglia! - #Brindisi-Digio… -