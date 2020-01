LIVE Brindisi-Digione 37-47, Champions League basket 2020 in DIRETTA: +10 dei francesi all’intervallo! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15 Digione vola nel secondo quarto ma Brindisi prova a tenere duro portandosi a -10 dai francesi: Stone e Thompson provano a fronteggiare Holston e le sue triple. FINE SECONDO QUARTO 37-47 Brown! A -10 Brindisi. 35-47 Kulvietis a +12! Incantevole prova di Digione. 35-45 Ulmer porta i suoi a +10. 35-43 Stone da tre! Brindisi continua a lottare. 32-43 Schiacciata di Solomon! 32-41 Thompson accorcia sul -9. 30-41 HOLSTON! SONO 3 DALL’ARCO! 13 punti per lui. 30-38 Thompson attacca per vie centrali: timeout ospite. 28-38 Sutton prova ad accorciare: -10 Brindisi. 26-38 HOLSTON DALL’ARCO! Incantevole il #11 quest’oggi. 26-35 1/2 di Solomon in lunetta. 26-34 Campogrande da tre! Il #12 prova a suonare la carica. 23-34 Sutton fa 1/2 in lunetta: -11 dai francesi. 22-34 1/2 di Solomon al tiro libero. 22-33 Timeout di ... Leggi la notizia su oasport

