LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: iniziano Francia-Sudafrica e Croazia-Argentina, successi di Spagna, Polonia e Serbia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.38 SPAGNA-GIAPPONE: Match tie break, Spagna-Giappone 2-5 09.36 SPAGNA-GIAPPONE: Match tie break, Spagna-Giappone 2-3 09.34: SPAGNA-GIAPPONE: Match tie break, Spagna-Giappone 0-3 09.32 Francia-Sudafrica: Harris tiene il servizio e regala il primo set ai Sudafricani, 6-2 su Simon 09.29 SPAGNA-GIAPPONE: McLachlan/Soeda al deciding point conquistano il secondo set per 6-4. Si va al match tie break! 09.24 SPAGNA-GIAPPONE: McLachlan/Soeda sprecano due set point e fanno tornare la Spagna sul 4-5. Ora i nipponici posso chiudere col servizio a disposizione. 09.21 SPAGNA-GIAPPONE: McLachlan/Soeda serviranno per il set dopo aver confermato il break ed essere andati sul 5-3. 09.19 Francia-Sudafrica: nuovo break del Sudafricano Harris, che sale sul 5-2 e servirà per il primo set dopo il cambio di campo. 09.15 Francia-Sudafrica: il Sudafricano Harris ... Leggi la notizia su oasport

