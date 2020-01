LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: inizia Francia-Sudafrica, successi di Spagna, Polonia e Serbia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.57 Spagna-GIAPPONE: Carreno-Busta/Nadal e McLachlan/Soeda sono sull’1-1 nel secondo set. Gli iberici hanno vinto il primo al tie break. 08.53 Francia-Sudafrica: sta per iniziare il primo singolare della sfida. In palio potrebbe ancora esserci un posto tra le due migliori seconde. 08.51 AUSTRIA-POLONIA: Marach/Melzer vincono il match tie break per 11-9, dando il punto della bandiera all’Austria. La Polonia vince 2-1. 08.48 Spagna-GIAPPONE: Carreno-Busta/Nadal conquistano il primo set al tie break contro McLachlan/Soeda per 7-5. 08.39 Spagna-GIAPPONE: Carreno-Busta/Nadal e McLachlan/Soeda vanno al tie break nel primo set. 08.34 AUSTRIA-POLONIA: Marach/Melzer vincono il secondo set per 6-3. Si va al match tie break. 08.29 Spagna-GIAPPONE: non si spezza la parità. Le due coppie sono sul 5-5. 08.24 AUSTRIA-POLONIA: Marach/Melzer ... Leggi la notizia su oasport

