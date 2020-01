LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: Francia-Sudafrica 1-0, Croazia-Argentina 0-1, Georgia-Uruguay 1-0. Ok Spagna e Serbia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Francia-Sudafrica: Anderson si guadagna il 6-5, e adesso è Paire a servire per restare nel secondo set. 12.36 Croazia-Argentina: Schwartzman conferma il break di vantaggio e sale sul 6-2 2-0. 12.35 Francia-Sudafrica: Anderson si salva e toglie a 30 il servizio a Paire, c’è ancora lotta a Brisbane. 6-2 5-5. 12.34 GEORGIA-URUGUAY: 3-2 per Pablo Cuevas su Basilashvili nel secondo match di giornata. 12.33 Croazia-Argentina: break di Schwartzman anche nel secondo set, conduce 6-2 1-0 di fronte a un Coric irriconoscibile. 12.31 Francia-Sudafrica: Paire serve per il match contro Anderson sul 6-2 5-4. 12.28 Croazia-Argentina: nessun problema per Schwartzman che tiene il servizio e vince il primo set 6-2 12.27 Francia-Sudafrica: tiene il servizio Paire e si porta avanti 5-3 nel secondo set, servirà per il match 12.23 Croazia-Argentina: ... Leggi la notizia su oasport

livetennisit : ATP Doha: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno - zazoomblog : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Alonso 8° dopo 100 km nella Dakar Australian Open 202… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 8 gennaio in DIRETTA: iniziano Francia-Sudafrica e Croazia-Argentina successi di Spagna Polonia e… -